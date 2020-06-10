«الصحة العالمية»: لا توجد معلومات كافية تشير لضعف كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا توجد معلومات كافية أو بيانات تشير إلى ضعف قدرة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على الانتشار مجتمعيًّا ونقل العدوى للأشخاص.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، لعرض تحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد- 19"، وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ومناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.