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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنفاق 8 مليار جنيه لتوفير أدوية.. و450 مليون للثانوية العامة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:29 ص
محمد معيط
محمد معيط
حسن كامل – راندا التوني
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قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط: إن أزمة كورونا تسببت في زيادة المصروفات عن الإيرادات، مما دعا إلى إجراءات احترازية لتقليل عجز الموازنة.

وتوقع أن تقل إيرادات الدولة حوالي 124 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم إنفاق حوالي 8 مليار جنيه من أجل الدواء في تداعيات أزمة كورونا وتوفير 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم من أجل امتحانات الثانوية العامة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ملتزمة بالإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، وقد تمت إتاحة ٢٨٫٦ مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، منها: ١٦ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى، كما تمت إتاحة ٣٫٧ مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية للهيئة القومية للسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة النقل العام والركاب؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين، وصرف رواتب العاملين.

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