حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 10 يونيو 2020
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:09 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، حظك اليوم الأربعاء 10 يونيو، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق.
عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة.
صحيًا: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار.
مهنيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق.
عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة.
صحيًا: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار.