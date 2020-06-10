نجم «ستار أكاديمى» يبحث عن عمل بعيدًا عن الفن

أعرب المطرب محمد شاهين، منذ قليل، عن حزنه خلال الفترة الأخيرة من عدم توفيقه في العمل، منذ عدة أشهر من قبل جائحة كورونا.وأعلن "شاهين"، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أنه يبحث عن عمل بعيدا عن الفن منذ عشرة أشهر.وعلى الرغم من أن "شاهين" هو نجم النسخة العاشرة من برنامج المسابقات الغنائية "ستار أكاديمي" إلا أنه يعاني مثل كل خريجي هذه البرامج من ندرة الإنتاج الغنائي والتبني الفني.وقدم شاهين دعاءً دينيًا بعنوان "صوت الأذان"، في موسم رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن.