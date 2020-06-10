رئيس المعاهد الأزهرية للطلاب: الامتحان الشفوى 5 دقائق

وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ على خليل، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، قائلا إن الامتحانات هذا العام ستكون سهلة وبسيطة، وفي مستوى الطالب العادي.وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" الذى يذاع على قناة "ON"، أن جدول الامتحانات "محصلش قبل كدا على مدى التاريخ، كما سيتم توزيع كمامة ومطهرات وكحول على الطلاب".وأردف: "كل يوم يمتحن الطالب مادة واحدة فقط، والامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، سهلة وبسيطة، والامتحان الشفوي لمدة 5 دقائق فقط".كما أشار إلى أن عدد الطلاب في المدرسة سيتراوح بين 60 إلى 300 طالب وطالبة، وداخل كل حجرة لا يتجاوز الـ12 طالبًا.