خالد أبوبكر: التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك «مهزلة»

استنكر الإعلامي خالد أبوبكر، التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك، قائلًا: "هختار ألفاظي بدقة وهمسك أعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفًا من حالة التراشق بين القناتين".وأضاف أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الناس اللي بتسأل الدولة فين من الكلام ده؟، أرجوكم شوفلنا حل، الأستاذ مكرم محمد أحمد اشتكى كثيرًا من القناتين وطاله ما طاله، وأرى أنه مجني عليه في بعض الأمور، لا بد من إيقاف هذه المهزلة".وأردف: "الأهلي والزمالك كل واحد مطلع قناته عشان يشتموا بعض، من سيوقف هذه المهزلة، لا يصح أن نرى هذه المشاكل والتراشقات بين ناديين هما أكبر ناديين في الوطن العربى وإفريقيا، اللهم بلغت اللهم فأشهد".