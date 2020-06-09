رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ كفر الشيخ: المواطنون لديهم وعي شديد تجاه الوقاية من كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:33 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك وعى شديد من قبل المواطنين تجاه الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"الناس تستجيب بوعى شديد مع الإجراءات الوقائية ولكن هناك البعض لا يلتزم".

وأوضح "نور الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك بعض المواطنين يقدمون على إقامة الأفراح بالمخالفة للإجراءات الوقائية ولكن الأجهزة التنفيذية لا تترك هذه المخالفات تتم وتتبع الإجراءات القانونية حيالها بشكل فورى وعاجل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأهالى التى تقيم الأفراح يغامرون بحياة أسرهم وذويهم ومن يشاركهم وهذا أمر غير مقبول، وتساءل قائلًا: "لماذا تجبر الدولة على هدم فرحتك ولماذا لا نفرح دون أن نخالف الإجراءات الصحية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر باستبدال حبس منة عبدالعزيز بإيداعها مركز تأهيل

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

مستشار المفتي يحذر من محاولة الجماعة الإرهابية «عثمنة التاريخ»

حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب