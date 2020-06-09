أول رد من مبروك عطية على تقليد الفنانين له في «تيك توك»

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه شاهد جميع الفيديوهات التي تقلد أسلوبه، على تطبيق "تيك توك".وأضاف مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شفتهم كلهم، بما فيهم الفنان أحمد زاهر والطفلة الصغيرة، وأنا أترك الألف زاوية اللي فيها ثورة وغضب وتهكم، وأنظر إليهم من زاوية واحدة".وأردف: "أنظر إليهم من زاوية أنه لو لم يكن يحبني ما التفت إلي من قريب ولا من بعيد فأشكره، وممكن من يقلدني يكون أكثر تأثيرا في الناس في نقل العلم، فأسأل الله أن ينفع بهم كفرع إن كان الأصل قد نفع".وكان الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، نشرا فيديو لهما، وهما يقلدان حركاته، في مكالمة بينه وبين متصلة انفصلت عن زوجها، وتمنعه من رؤية ابنه، فقال لها الشيخ مبروك: "هتروحي النار يا أختي في حضن أبولهب يا أختي، ابنه ملوش دخل بخلافاتكم يا أختي، متروحيش النار مجانا يا أختي، ابنه يشوفه وقت ما يحب، منعه لن يشفي غليلك يا أختي".