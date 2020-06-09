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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: الاتفاق اليوناني الإيطالي يدحض مزاعم تركيا بالمتوسط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:23 م
الاتفاق اليوناني
الاتفاق اليوناني الإيطالي
محمد عمر
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قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، جيورجوس لاكوتريبس، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية اليونانية الإيطالية حول تعيين الحدود البحرية التي تم التوقيع عليها يوم الاثنين في أثينا تعد لحظة تاريخية.

وشدد لاكوتريبس، في مقابلة مع محطة التليفزيون اليونانية "Open TV"، على أن إحدى أهم نقاط الاتفاق اليوناني الإيطالي أنه يعترف بحق قبرص في امتلاك مناطق بحرية على النحو المحدد في قانون البحار الدولي، وفق وكالة الأنباء القبرصية.

وأكد الوزير القبرصي أن الاتفاق الإيطالي اليوناني يتناقض تمامًا مع الخطاب التركي الذي لا أساس له بشأن البحر المتوسط، والذي يشير إلى أن قبرص ليس لها الحق في منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) قبالة سواحلها.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال، في وقت سابق اليوم، إنه وقع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اتفاقًا حول ترسيم الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال دندياس: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".

فيما أكد الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن الاتفاقية مع إيطاليا تطور له أهمية تاريخية.

وسبق أن وقع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، نوفمبر الماضي، مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فيما رفضته القوى الكبرى ودول الجوار لأنه غير شرعي ومثل اعتداء على حقوق اليونان وكذلك ليبيا ذاتها.

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