متحدث «الكهرباء»: الزيادات الجديدة في الأسعار ليست كبيرة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء ليست كبيرة، موضحًا أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وتابع: "وفى ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن الدولة المصرية ما زالت تدعم أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعي محدودي الدخل، وتابع: "الدولة متحملة مليارات فى ظل جائحة كورونا".وأكد أن فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف، وتطوير القطاع الحيوى الذى تعتمد عليه قطاعات عدة فى الدولة، وتابع: "حتى لا نصل إلى الظلام اللى كنا فيه".