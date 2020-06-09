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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عاطف ناصر: شهادة البنك الدولي في حق مصر تؤكد قوة الاقتصاد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:00 م
النائب عاطف ناصر
النائب عاطف ناصر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوة الاقتصاد المصري ومتانته وقدرته على التفاعل مع أزمة كورونا وتداعياتها، مشيرا إلى التقرير الذي أصدره البنك الدولي، وتوقع فيه أن تسجل مصر نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي الجاري، بينما تحقق باقي دول منطقة الشرق الأوسط انكماشا كبيرا.

ولفت ناصر، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، وأن تحقق مصر 2.1% نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي المقبل، قائلا إن هذه المؤشرات الإيجابية من جانب البنك الدولي تؤكد أمرين في منتهى الأهمية:
- الأول: قوة الاقتصاد الوطني وعدم تأثر قطاعاته الرئيسية بأزمة كورونا رغم تداعايتها الفادحة في العالم كله.
- الثاني: نجاح مختلف برامج الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر على مدى السنوات الماضية، والتي تبناها الرئيس السيسي بقوة ودافع عنها، وهى التي نفعت البلاد اليوم، واستطاعت أن تمتص الصدمة ولا تكون تأثيراتها فادحة ومكلفة كما كان متوقعا.

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