«الغذاء العالمى»: آثار ضارة محتملة على ملايين الأشخاص في نيجيريا

أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إليزابيث بيرس، أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد محسوسة بشدة في نيجيريا، والتي تعد أكبر دول القارة الإفريقية تعدادا للسكان.وأشارت بيرس- في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء- إلى آثار ضارة محتملة على الأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص في نيجيريا، موضحة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية- وهو سلعة التصدير الرئيسية في نيجيريا- أدى إلى إثارة المخاوف بشأن حدوث الركود، وأن أكثر من 3.8 مليون شخص يعملون بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي يمكن أن يفقدوا وظائفهم مؤقتا، وهو الرقم الذي يمكن أن يرتفع إذا استمرت القيود على الحركة لفترة أطول.ونوهت المتحدثة باسم البرنامج بأن فقراء الحضر في نيجيريا الذين يعتمدون على أجر يومي لإطعام أنفسهم وأُسرهم قد تضرروا بوجه خاص.. مشيرة إلى أن برنامج الغذاء يخطط لزيادة مساعدته لتصل إلى 3 ملايين شخص في نيجيريا بما في ذلك التوسع لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية في مدن (أبوجا وكانو ولاجوس).وأكدت أن البرنامج بحاجة إلى 182 مليون دولار بشكل عاجل على مدى الأشهر الستة المقبلة، لتقديم المساعدة الحاسمة في نيجيريا بمن في ذلك للأشخاص الذين تأثرت معيشتهم ودخولهم سلبا بسبب وباء كورونا.