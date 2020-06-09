استئناف فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.. 9 يوليو

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، جلسة 9 يوليو؛ لنظر الاستئناف على قرار عدم الاختصاص بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت أن أفراد الشعب يعاني في ظل جائحة كورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (سبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا.وذلك تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هو الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المختطفة من قبل بعض الاتجاهات السياسية وأصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم.