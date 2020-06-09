27856 مصابًا بكورونا في أوكرانيا

أفاد مركز الصحة العامة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء بأنه تم تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 27856.ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن المركز، أن 217 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين 12412 شخصا، في حين تم تسجيل 13 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 810 حالات.وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة في مناطق: "لافيف" و"زاكاراباتيا" و"زهيتومير".