الكوليرا تقضي على 2500 شخص في مناطق الحوثيين باليمن

بجانب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل كبير فى مناطق سيطرة جماعة الحوثى، ظهر انتشار الكوليرا بشكل أكبر وأصاب حتى الآن 15 ألف شخص.وسجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي نحو 150 ألف إصابة خلال 5 أشهر فقط، فيما سجلت وفاة قرابة 2500 شخص الشريحة الأكبر منهم أطفال.وتفاقمت الكارثة الصحية فى تلك المناطق مع انهيار الأنظمة الصحية، وشح الإمدادات الطبية.وأطلقت منظمات أممية وحقوقية تحذيرات من انحدار الأوضاع بشكل مأساوي يؤثر بالأساس على سلامة المدنيين.ومن ضمن المناطق التي تعاني من تردي الأوضاع الصحية العاصمة صنعاء، التي تصدرت المرتبة الأولى بإصابات كوليرا، تلتها إب والمحويت وحجة وذمار، وفقًا لمصادر طبية محلية.