50 ألف وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت شبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء، أن وفيات فيروس كورونا في بريطنيا تجاوزت أكثر من 50 ألف شخص بعد الإصابة بالفيروس، وفقًا لمكاتب الإحصاء الوطنية المعنية في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.وبحسب الشبكة الامريكية، فقد توفي ما لا يقل عن 50413 شخصًا، حتى أواخر شهر مايو الماضي، مع إدراج كوفيد 19 في شهادة الوفاة، وفقًا لمكتب إنجلترا وويلز للإحصاءات الوطنية والسجلات الوطنية في اسكتلندا، ووكالة الإحصاءات والبحوث في أيرلندا الشمالية.وقال المكتب إن 45748 توفوا بالفيروس في إنجلترا وويلز حتى 29 مايو، وتوفي 3911 آخرين في اسكتلندا حتى 31 مايو، وتوفي 754 مع الفيروس في أيرلندا الشمالية حتى 29 مايو.يُشار إلى أن المملكة المتحدة، تعتبر ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الامريكية.حيث تجاوزت حصيلة الوفيات من قبل الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 111 الف حالة وفاة.