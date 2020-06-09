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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان وبريطانيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:29 ص
التجارة
التجارة
منار أحمد
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بدأت اليابان وبريطانيا رسميًا اليوم الثلاثاء، مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام عندما تنتهي الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة اليابان تايمز، ستبني الدولتان على اتفاق قائم بين اليابان والاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع طوكيو إلى إلغاء تعريفات السيارات، بينما قالت لندن إنها تريد مزايا لخدماتها المالية وصناعات النسيج.

وقد بدأ وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي منذ قليل المحادثات في مؤتمر بالفيديو مع وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس.

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير وتجري مفاوضات تجارية مع عشرات البلدان، كما إنها حريصة على إبرام صفقات قبل نهاية العام، وبعد ذلك لن يتم تضمينها في ترتيبات الكتلة.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في فبراير من العام الماضي، حيث قامت بإزالة أو خفض التعريفات على المنتجات الزراعية مثل النبيذ والجبن من أوروبا مع إلغاء التعريفة بنسبة 10٪ على السيارات اليابانية في عامها الثامن وإزالة تلك التعريفات على الفور لقطع غيار السيارات.

وقال وزير التجارة هيروشي كاجياما اليوم إن اليابان تريد أن تقوم المملكة المتحدة بإلغاء تعريفات السيارات "في أسرع وقت ممكن".

وقال في مؤتمر صحفي إن الدول ستضع معايير رفيعة المستوى بشأن التجارة الرقمية وستسعى جاهدة لتعزيز التجارة والاستثمار.

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