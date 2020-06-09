اليوم.. جولة مفاوضات وزارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تنعقد اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات على مستوى وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، عن طريق الفيديو كونفرانس، بشأن مسألة العودة إلى المفاوضات الخاصة بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وحث إثيوبيا على التوقيع على الاتفاقية، والعودة إلى مسار واشنطن.ودعا وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير المياه والكهرباء في إثيوبيا، إلى عقد إجتماع، عبر الفيديو كونفرانس، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن التخزين.ووجه وزير الري والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، الدعوة لنظيريه وزيري الري والموارد المائية في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير المياه والكهرباء في إثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة والذي سيعقد اليوم عن طريق الفيديو كونفرانس.يأتي الاجتماع المرتقب استكمالًا لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجًا للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولًا لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.