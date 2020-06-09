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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تتخلص من أدوات الوقاية من كورونا بأمان؟ (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:40 ص
التخلص من أدوات الوقاية
التخلص من أدوات الوقاية
ياسمين عباس
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قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إنه لا صوت يعلو فوق صوت محاربة الدولة لفيروس كورونا، سواء بالقضاء عليه أو التعايش مع وجوده، منوهة بأنه يجب التخلص من أدوات الوقاية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا بد أن يتم بشكل صحيح، وهو خطوة أساسية لتخطي الأزمة.

وأشارت الإعلامية رشا مجدي، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى نقاط مهمة أعلنت عنها وزارة البيئة لتوضيح كيفية التخلص من أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وأهمها غسل الجوانتي والكمامة قبل خلعهم وقصهم ثم التخلص منهم في كيس منفصل.

وأوضحت أن غسل أدوات الوقاية يتراوح بين 40 إلى 50 ثانية، حتى نتأكد من التخلص من أي فيروسات تحملها، وعدم السماح لأي شخص مستغل إعادة تدويرها بشكل خاطئ.

وأضافت مقدمة برنامج "صباح البلد"، أنه من إيجابيات فيروس كورونا، أنه رسخ في المواطنين ثقافة الخوف على صحة الآخر، وأن لكل مواطن دورا مهما في عبور أي أزمة.

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