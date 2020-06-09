زلزال بقوة 6 درجات يهز شرقي إندونيسيا

هز زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الخميس، إن زلزالا بقوة 6.5 درجات هز شمال هالماهيرا في إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات.