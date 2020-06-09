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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة المغنية الأمريكية بونى بوينتر عن 69 عامًا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:05 ص
بونى بوينتر
بونى بوينتر
وكالات
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توفيت المغنية الأمريكية بوني بوينتر، التي كانت إحدى عضوات فرقة "ذا بوينتر سيسترز" الأربع، عن عمر ناهز 69 عامًا، حسبما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية.

وذكرت شقيقتها والعضوة السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر لمجلة بيبول، أن بوني توفيت بوني صباح الإثنين.

ولم تقدم الأسرة أي معلومات عن سبب الوفاة.

وحققت الفرقة الغنائية المؤلفة من أربع شقيقات، والحائزة على جائزة درامي نجاحًا واسعًا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بأغنيات مثل "فاير" و"هيز سو شاي" و"سلو هاند".

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