رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للمرة الثالثة.. إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بـ«كورونا» فى «عزل أسوان»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:40 ص
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي»بمنطقة الصداقة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إجراء عملية الولادة لإحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل العزل، وتعد عملية الولادة الثالثة داخل مستشفى العزل الصحي بأسوان.

وشمل الفريق الطبي كلًا من: رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحجر الصحي بأسوان، والدكتور فؤاد محمد فؤاد أحد أطباء النساء والتوليد بالحجر، والدكتورة ندى عطية أحد أطباء الأطفال، والدكتور إيهاب عطية، بالإضافة إلى مشاركة أطقم التمريض تخصص حضانه ابتسام شحات، ولبنى نواري.

وتوصلت ''الدستور'' لبيانات السيدة فهي تدعى "س.أ.م"، مقيمة بشارع الساحل البحري بمحافظة المنيا، تبلغ من العمر 35عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم ولادتها بعد يومين دخولها للحجر.

الجدير بالذكر، أن نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصى «الحجر الصحي» بمنطقة الصداقة، من إجراء عملية الولادة لإحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل العزل، السبت الماضي، وتعد عملية الولادة الثانية داخل مستشفى العزل الصحي بأسوان، والتي توفيت بعد 24 ساعة من العملية، نظرًا لعدم استقرار حالاتها.
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي

موضوعات متعلقة

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

عبدالعال: «الطوارئ» يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

هونج كونج.. أغلى مدينة للعيش فى العالم

وفاة المغنية الأمريكية بونى بوينتر عن 69 عامًا

إيطاليا تكشف عن كمامة تُستخدم «إلى ما لا نهاية»

«باير» الألمانية تخطط لبيع منتجاتها الطبية لـ«إيلانكو» الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة

محمد عبدالمنعم زهران: جائزة يوسف إدريس من أهم الجوائز التي حصلت عليها

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

محمد علي إبراهيم: الحجر المنزلي ساعدني في إنجاز «اسمي سرطان» (حوار)