للمرة الثالثة.. إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بـ«كورونا» فى «عزل أسوان»

نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي»بمنطقة الصداقة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إجراء عملية الولادة لإحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل العزل، وتعد عملية الولادة الثالثة داخل مستشفى العزل الصحي بأسوان.وشمل الفريق الطبي كلًا من: رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحجر الصحي بأسوان، والدكتور فؤاد محمد فؤاد أحد أطباء النساء والتوليد بالحجر، والدكتورة ندى عطية أحد أطباء الأطفال، والدكتور إيهاب عطية، بالإضافة إلى مشاركة أطقم التمريض تخصص حضانه ابتسام شحات، ولبنى نواري.وتوصلت ''الدستور'' لبيانات السيدة فهي تدعى "س.أ.م"، مقيمة بشارع الساحل البحري بمحافظة المنيا، تبلغ من العمر 35عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم ولادتها بعد يومين دخولها للحجر.الجدير بالذكر، أن نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصى «الحجر الصحي» بمنطقة الصداقة، من إجراء عملية الولادة لإحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل العزل، السبت الماضي، وتعد عملية الولادة الثانية داخل مستشفى العزل الصحي بأسوان، والتي توفيت بعد 24 ساعة من العملية، نظرًا لعدم استقرار حالاتها.