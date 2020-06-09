ارتفاع إجمالى وفيات كورونا بالبرازيل إلى 37 ألف حالة

قالت السلطات الصحية في البرازيل إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ37134 حالة وإن إجمالي الإصابات زاد إلى 707412 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.