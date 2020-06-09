«كمامات خيامية».. إبداعات مصرية فى زمن كورونا





مع انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، أصبحت الأقنعة الواقية أشياء لا غنى عنها في زمن الفيروس، حيث دفع الانتشار السريع إلى لجوء الكثير من مصممي الأزياء وفناني الحرف اليدوية لابتكار تصاميم جديدة ومتنوعة للكمامات.

كمامات خيامية

كمامات خيامية



انتشرت كمامات يدوية من خامة "الخيامية"، بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث أعجب الكثيرون منهم بهذه الكمامات الجديدة، التي وجدوها قطع فنية وليست كمامات عادية. انتشرت كمامات يدوية من خامة "الخيامية"، بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث أعجب الكثيرون منهم بهذه الكمامات الجديدة، التي وجدوها قطع فنية وليست كمامات عادية.

كمامات خيامية

"الحاجة أم الاختراع"



تواصل "الدستور" مع عصام على، مصمم كمامات الخيامية، حول ما قدمه من كمامات تحتفى بالتراث، إذ يقول: "الحاجة أم الاختراع، كثيرون من فناني الحرف اليدوية توقفوا عن العمل بسبب فيروس كورونا، مع عدم وجود سياحة، والكمامات أصبحت موضة الآن"، مضيفا: "حاولت أن أراعي فيها المواصفات الصحية والتعقيم". تواصل "الدستور" مع عصام على، مصمم كمامات الخيامية، حول ما قدمه من كمامات تحتفى بالتراث، إذ يقول: "الحاجة أم الاختراع، كثيرون من فناني الحرف اليدوية توقفوا عن العمل بسبب فيروس كورونا، مع عدم وجود سياحة، والكمامات أصبحت موضة الآن"، مضيفا: "حاولت أن أراعي فيها المواصفات الصحية والتعقيم".

كمامات خيامية

ولم يجد المصمم والفنان "عصام" أية صعوبة فى عمل كمامات الخيامية، مشيرًا إلى أن الخيامية حرفته الأساسية منذ سنوات.

كمامات خيامية

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة



ينصح الأطباء أولًا بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة، فغسل اليدين من أبرز طرق الوقاية من فيروس كورونا. ينصح الأطباء أولًا بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة، فغسل اليدين من أبرز طرق الوقاية من فيروس كورونا.

كمامات خيامية

يأتي بعد ذلك تغطية الفم والأنف بالقناع والتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة، ويجب أيضا تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدال الكمامة عندما تكون رطبة، ولإزالة الكمامة، قم بخلعها دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منه على الفور في سلة مغلقة.