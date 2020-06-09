حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 يونيو 2020

برج الحمل



برج الثور



برج الجوزاء



برج السرطان



برج الأسد



برج العذراء



برج الميزان



برج العقرب



برج القوس



برج الجدي



برج الدلو



برج الحوت



مهنيًا: يوم ناجح يلقي الضوء على قضايا اجتماعية، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة.عاطفيًا: تأخذ على أحد الأحبّاء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أمورًا مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم.صحيًا: تناول كوبًا من العصير الطبيعي يوميًا فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصًا الغني بالفيتامين سي.مهنيًا: القمر يعاكسك، من برج الدلو ويضللك قليلًا ويجعلك تخطئ الخيار ربما أو تتسرع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلبًا.عاطفيًا: لن تواجه شكوكًا ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجامًا كبيرًا بينك وبين الشريك.صحيًا: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علنًا ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.مهنيًا: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جدًا، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.عاطفيًا: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا وسرعان ما يزول.صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها.مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار.عاطفيًا: يبدو الارتباك واضحًا في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان.صحيًا: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلًا مع الزملاء في العمل.مهنيًا: يوم دقيق يضعك أمام خيار ويجعلك حائرًا، يجب أن تعطي جوابًا سريعًا عن عرض أو دعوة أو اقتراح وتميل إلى عدم الالتزام.عاطفيًا: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلسًا في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش.صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع.مهنيًا: يوم مناسب يفتح أمامك مجالات جديدة، وتبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي أثارت حيرتك سابقًا.عاطفيًا: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطيصحيًا: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم.مهنيًا: تعيش يوما مهما يكون مؤشرًا جيدًا لإطلاق بعض المشاريع وبلورة بعض الأفكار والاحتفال بجديد ولن تعاكسك الظروف.عاطفيًا: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة.صحيًا: انتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.مهنيًا: تعيش يومًا متقلبًا يحذرك من الوقوع ضحية بعض الفخاخ، وقد يثير مسألة مهنية أو يذكرك بواجبات مهنية تخلفت عنها.عاطفيًا: تجنب المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور، وسوِّ الأوضاع بأسرع ما يمكن، وتجنب الدخول في نقاشات عقيمة معه.صحيًا: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك.مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.عاطفيًا: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك.صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيًا.مهنيًا: بانتظارك المشاريع الجيّدة لتحقيق المكاسب الكبيرة، ويشير هذا اليوم إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب.عاطفيًا: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور.صحيًا: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.مهنيًا: وجود المثلث الفلكي الهوائي في برجك يجعلك تتلقى عرضًا مغريًا يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.عاطفيًا: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق.صحيًا: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.مهنيًا: قد تواجه وضعًا مزعجًا في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة.عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد.صحيًا: الإكثار من تناول الأدوية للتخلص من مشكلاتك العصبية تزيد وضعك الصحي سوءًا، لذا فكر مليًا في صحتك.