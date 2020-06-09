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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 يونيو 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:31 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: يوم ناجح يلقي الضوء على قضايا اجتماعية، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة.
عاطفيًا: تأخذ على أحد الأحبّاء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أمورًا مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم.
صحيًا: تناول كوبًا من العصير الطبيعي يوميًا فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصًا الغني بالفيتامين سي.

برج الثور
مهنيًا: القمر يعاكسك، من برج الدلو ويضللك قليلًا ويجعلك تخطئ الخيار ربما أو تتسرع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلبًا.
عاطفيًا: لن تواجه شكوكًا ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجامًا كبيرًا بينك وبين الشريك.
صحيًا: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علنًا ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.

برج الجوزاء
مهنيًا: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جدًا، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.
عاطفيًا: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا وسرعان ما يزول.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها.

برج السرطان
مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار.
عاطفيًا: يبدو الارتباك واضحًا في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان.
صحيًا: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلًا مع الزملاء في العمل.

برج الأسد
مهنيًا: يوم دقيق يضعك أمام خيار ويجعلك حائرًا، يجب أن تعطي جوابًا سريعًا عن عرض أو دعوة أو اقتراح وتميل إلى عدم الالتزام.
عاطفيًا: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلسًا في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش.
صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع.

برج العذراء
مهنيًا: يوم مناسب يفتح أمامك مجالات جديدة، وتبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي أثارت حيرتك سابقًا.
عاطفيًا: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي
صحيًا: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم.

برج الميزان
مهنيًا: تعيش يوما مهما يكون مؤشرًا جيدًا لإطلاق بعض المشاريع وبلورة بعض الأفكار والاحتفال بجديد ولن تعاكسك الظروف.
عاطفيًا: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة.
صحيًا: انتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

برج العقرب
مهنيًا: تعيش يومًا متقلبًا يحذرك من الوقوع ضحية بعض الفخاخ، وقد يثير مسألة مهنية أو يذكرك بواجبات مهنية تخلفت عنها.
عاطفيًا: تجنب المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور، وسوِّ الأوضاع بأسرع ما يمكن، وتجنب الدخول في نقاشات عقيمة معه.
صحيًا: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك.

برج القوس
مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.
عاطفيًا: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك.
صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيًا.

برج الجدي
مهنيًا: بانتظارك المشاريع الجيّدة لتحقيق المكاسب الكبيرة، ويشير هذا اليوم إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب.
عاطفيًا: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور.
صحيًا: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.

برج الدلو
مهنيًا: وجود المثلث الفلكي الهوائي في برجك يجعلك تتلقى عرضًا مغريًا يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.
عاطفيًا: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق.
صحيًا: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

برج الحوت
مهنيًا: قد تواجه وضعًا مزعجًا في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة.
عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد.
صحيًا: الإكثار من تناول الأدوية للتخلص من مشكلاتك العصبية تزيد وضعك الصحي سوءًا، لذا فكر مليًا في صحتك.

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