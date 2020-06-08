فرجاني ساسي يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا

خضع فرجاني ساسي، متوسط ميدان نادي الزمالك، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الانخراط في معسكر منتخب بلاده التونسي، استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.







