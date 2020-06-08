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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فرجاني ساسي يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:03 م
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خضع فرجاني ساسي، متوسط ميدان نادي الزمالك، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الانخراط في معسكر منتخب بلاده التونسي، استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.
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