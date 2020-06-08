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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لتأجيل تطبيق الزيادات الجديدة للكهرباء تخفيفًا عن المواطنين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:30 م
المهندسة إيمان خضر
المهندسة إيمان خضر
إسلام نصير
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تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لتأجيل  تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها المواطنون، وأثرت بالسلب عليهم.

وقالت النائبة – في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء- "أنه من المزمع أن تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، وتطبق على استهلاك يوليو، وهو ما سيزيد من حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، بسبب جائحة "كورونا" والتي كانت سببًا في أن يفقد المواطنون مصادر رزقهم".

وأردفت نائبة البرلمان: "بدلًا من أن تتجه وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال منحهم أي تيسيرات في سداد فواتير الاستهلاك تقديرًا للظروف الحالية، تسعى بداية من شهر يوليو إلى تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين بأسعارها الجديدة، وبالتالي كان من الأولى تأجيل الإعلان لمدة 3 شهور أو لحين تجاوز الجائحة العالمية".

وأوضحت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن "الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل فرض أو إضافة أي أعباء جديدة، حيث يعانون بالأساس من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات".

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