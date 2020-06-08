«البلازما متنفعش لكل المرضى».. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر ستطلب لقاح شركة الأدوية متعددة الجنسيات «أسترازينيكا» وجامعة اكسفورد لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تكشف وصول الشركة إلى المراحل النهائية لإنتاج التطعيم.«الدستور» يرصد أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية، محمود تاج الدين في السطور التالية:-- مصر ستطلب لقاح شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا وجامعة اكسفورد للتطعيم ضد فيروس كورونا.- تحول الإصابات بفيروس كورونا من فردية إلى عائلية في الأسبوع الأخير من رمضان وخلال إجازة عيد الفطر المبارك.- تزايد الأعداد بسبب عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.- منحنى الإصابات في مصر مازال أفقيًا حتى الآن.- إنتاج 400 مليون جرعة وتوزيعها بالعدل على جميع أنحاء العالم بسعر التكلفة دون هامش ربح.- العلاج بالبلازما لا يصلح لجميع الحالات.- يجب ارتداء الكمامة الطبية في حالة وجود عدوى.- تستخدم الكمامة والقماش في التنقل العادي والعام.- الكمامتين مفيدين وكل واحدة ليها نسبة وقاية.