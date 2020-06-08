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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر التكنولوجيا والرعاية الصحية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:05 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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تراجعت سوق الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 3 أشهر اليوم، بفعل خسائر لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، ما أوقف اتجاها صعوديا أثارته آمال بتعاف اقتصادي في أعقاب فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 %، لكن مؤشري البنوك وشركات النفط والغاز أغلقا على مكاسب 1.57 %و1.13% على الترتيب.

وأغلق مؤشر شركات الرعاية الصحية منخفضا 0.6% متأثرا بهبوط أسهم أسترا زينكا 2.7 % بعد أن قالت بلومبرج أنها فاتحت منافستها الأمريكية جيلياد ساينسيز بشأن اندماج محتمل؛ لتشكيل واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم.

وقفز مؤشر بنوك منطقة اليورو 2 %، وهو ما ساعد البورصات المثقلة بالبنوك في إسبانيا وإيطاليا، على اظهار أداء قوي بدعم من ِإجراءات تحفيزية أكبر من المتوقع مرتبطة بالجائحة اتخذها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر أسهم منطقة اليورو مكاسب بلغت 39% من مستوياته المنخفضة التي هوى إليها في مارس بينما قفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 33 % مع قيام دول بإعادة فتح الاقتصادات بعد أسابيع من الإغلاق، في حين أثارت بيانات اقتصادية أفضل وإجراءات تحفيزية جديدة آمالا بأن المرحلة الأكثر سوءا قد انتهت.

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