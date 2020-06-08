المسماري: الميليشيات رفضت «إعلان القاهرة» ولم تلتزم بوقف إطلاق النار

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، إن الميليشيات رفضت «إعلان القاهرة» ولم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار، رغم الدعم الدولي للمبادرة.وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، للوقوف على آخر المستجدات في الحرب الليبية، أن بيانات الرفض لإعلان القاهرة قطعت الطريق على الأصوات الداعية للسلام.وتابع: «قطر وتركيا والوفاق وفرع القاعدة بليبيا والإخوان رفضوا إعلان القاهرة».وأوضح أن الطرف الآخر أصدر 6 بيانات رفض لإعلان القاهرة لحل الأزمة سلميًا.وحول مستجدات العمليات الميدانية في مصراتة، قال المسماري إنه تم تدمير حافلة ومدفعية ثقيلة تتبعان المحتل التركي.وأكد أن الجيش الليبي سيبدأ استراتيجية جديدة في المعركة، سيستخدم فيها قوة جوية مفرطة.