مايسة عطوة: مصر خاضت تجربة فريدة تستحق التسجيل تحت حكم السيسي

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي خلال فترة الـ6 سنوات الماضية منذ بداية توليه الحكم، استطاع أن ينتقل بالدولة المصرية إلى برّ الأمان، ويحقق الأمن والاستقرار لشعبها العظيم.وشددت النائبة، في بيان لها، على حصول العمال على اهتمام بالغ من الرئيس السيسي وتحسينه معدل دخلهم، وتقديمه العديد من الخدمات لهم بما حقق لهم استقرارًا معيشيًّا.ونوهت بأن مصر دخلت عصر الجمهورية الثانية، خلال عهد الرئيس، من خلال إحداث نقلة نوعية في استقرار الدولة واقتصادها وأمنها، وانحياز السلطة إلى طموح وآمال الشعب، معلقة: نحن أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل.وأضافت: "الرئيس خاض على مدى الـ6 سنوات معارك في سبيل تحقيق التنمية والتصدي للإرهاب، وتثبيت أركان الدولة وإعادة تمركزها الإقليمي والدولي، متمنية مزيدًا من النمو والازدهار للدولة تحت حكم الرئيس".