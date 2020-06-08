«تموين الجيزة»: ضبط 76 قضية فى حملات على الأسواق

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة تموينية مكبرة على كل الأسواق نجحت خلالها في ضبط 76 قضية.قاد الحملة ضباط إدارة مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث، وتمكنت من ضبط 32 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي و12 عدم الإعلان عن أسعار و9 إدارة منشأة بدون ترخيص و6 خبز غير مطابق للمواصفات و16 عدم حمل شهادة صحية بإجمالي 76 قضية.تم تقنين الإجراءات حيالهم وإحالتها للنيابات المختصة.