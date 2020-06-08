نيوزيلندا تعلن خلوها من أية إصابة ناشطة بكورونا

رفعت نيوزيلندا اليوم الاثنين كل القيود التي فُرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بعد تعافي آخر مصاب على أراضيها كان لا يزال في العزل.وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن إجراءات المراقبة على الحدود ستبقى سارية مضيفةً أن تدابير التباعد الاجتماعي والقيود على تجمّعات الأشخاص لم تعد ضرورية.وقالت أردرن في خطاب متلفز "نحن واثقون من أننا قضينا في الوقت الراهن على انتقال الفيروس في نيوزيلندا" مضيفةً أن المواطنين "توّحدوا بشكل غير مسبوق للانتصار على الفيروس".وسُجلت 1154 إصابة مؤكدة و22 وفاة في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ والذي يعدّ خمسة ملايين نسمة.