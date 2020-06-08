النيابة تستمع لشهود العيان في حريق شقة أسفر عن مصرع سيدة بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر بالقاهرة باستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الحريق الذي نشب أمس الأحد داخل شقة سكنية وأسفر عن مصرع ربة منزل.وكشفت المعاينة أن الشقة محل الحادث تقع بالطابق الثالث، وتبين أن النيران التهمت الآثاث فضلا عن تفحم جميع محتوياتها، وأن الحريق أسفر عن تفحم الغرف بالكامل.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أنها لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بحروق شديدة والاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الدخان الكثيف.كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الظاهر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.