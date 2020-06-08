رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع أم برصاصة تجار مخدرات فى العاصمة بيروت

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:57 ص
مصرع أم
مصرع أم
مروة عنبر
طباعة
بسبب مشاجرة بين تجارة مخدرات فى العاصمة بيروت، لقيت أم حاملة طفلها مصرعها عقب إصابتها برصاصة طائشة بالرأس.

ووثق فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مشهد سقوط الأم وهى حاملة طفلها، وانتشر في لبنان.

وفي أحد شوارع مخيم شاتيلا في بيروت، طالت رصاصة طائشة رأس أم كانت تحمل طفلها عائدة من السوق، لتسقط الأم ورود، البالغة من العمر 28 عاما أرضا، ورضيعها بين ذراعيها، إثر خلاف حصل بين تجار مخدرات.

ووقعت اشتباكات في أحد أحياء مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بين تجار مخدرات، على تقاسم إيراد ما جنوه من ترويجهم واتجارهم بهذه المادة مع عملاء لهم، وصودف مرور المواطنة اللبنانية ورود في منطقة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعها طفلها.

فأصيبت ووقعت وسط الشارع تنزف فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث أفيد لاحقا بأنها فارقت الحياة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

وأثار الفيديو موجة غضب عارمة، وانتقادات لتفلت السلاح في المخيمات، وفقا لما نقلته العربية نت.

يذكر أن اللجان الفلسطينية الشعبية كانت قد أعلنت منذ أكثر من 8 شهور، عزمها تشكيل قوة أمنية في مخيم شاتيلا هدفها الأساسي محاربة المخدرات. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عبدالعال: راتب العامل كان سيصل لـ4000 جنيه لولا كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الجيش الليبى يدمر سرية مدفعية تركية قرب سرت

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

مروة مجدي تحصل على الماجستير عن «أثر النمط القيادي في التهكم التنظيمي»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب