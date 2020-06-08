مصرع أم برصاصة تجار مخدرات فى العاصمة بيروت
الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:57 ص
مروة عنبرطباعة
بسبب مشاجرة بين تجارة مخدرات فى العاصمة بيروت، لقيت أم حاملة طفلها مصرعها عقب إصابتها برصاصة طائشة بالرأس.
ووثق فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مشهد سقوط الأم وهى حاملة طفلها، وانتشر في لبنان.
وفي أحد شوارع مخيم شاتيلا في بيروت، طالت رصاصة طائشة رأس أم كانت تحمل طفلها عائدة من السوق، لتسقط الأم ورود، البالغة من العمر 28 عاما أرضا، ورضيعها بين ذراعيها، إثر خلاف حصل بين تجار مخدرات.
ووقعت اشتباكات في أحد أحياء مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بين تجار مخدرات، على تقاسم إيراد ما جنوه من ترويجهم واتجارهم بهذه المادة مع عملاء لهم، وصودف مرور المواطنة اللبنانية ورود في منطقة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعها طفلها.
فأصيبت ووقعت وسط الشارع تنزف فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث أفيد لاحقا بأنها فارقت الحياة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.
وأثار الفيديو موجة غضب عارمة، وانتقادات لتفلت السلاح في المخيمات، وفقا لما نقلته العربية نت.
يذكر أن اللجان الفلسطينية الشعبية كانت قد أعلنت منذ أكثر من 8 شهور، عزمها تشكيل قوة أمنية في مخيم شاتيلا هدفها الأساسي محاربة المخدرات. شاهد
ووثق فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مشهد سقوط الأم وهى حاملة طفلها، وانتشر في لبنان.
وفي أحد شوارع مخيم شاتيلا في بيروت، طالت رصاصة طائشة رأس أم كانت تحمل طفلها عائدة من السوق، لتسقط الأم ورود، البالغة من العمر 28 عاما أرضا، ورضيعها بين ذراعيها، إثر خلاف حصل بين تجار مخدرات.
ووقعت اشتباكات في أحد أحياء مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بين تجار مخدرات، على تقاسم إيراد ما جنوه من ترويجهم واتجارهم بهذه المادة مع عملاء لهم، وصودف مرور المواطنة اللبنانية ورود في منطقة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعها طفلها.
فأصيبت ووقعت وسط الشارع تنزف فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث أفيد لاحقا بأنها فارقت الحياة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.
وأثار الفيديو موجة غضب عارمة، وانتقادات لتفلت السلاح في المخيمات، وفقا لما نقلته العربية نت.
يذكر أن اللجان الفلسطينية الشعبية كانت قد أعلنت منذ أكثر من 8 شهور، عزمها تشكيل قوة أمنية في مخيم شاتيلا هدفها الأساسي محاربة المخدرات. شاهد