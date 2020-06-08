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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا من القدس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:25 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية اليوم الإثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم عن مصادر محلية وشهود عيان قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبوعصب، بعد أن داهمت منزله في حي الصوانة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت أربعة شباب فلسطينيين بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما استولت على مركبة تعود لشاب فلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تسود فيه توترات بين الفلسطييين والإسرائيليين على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم أراض فلسطينية، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي اشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".

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