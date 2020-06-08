كاتب كويتي: مصر العروبة هي الدم الذي يسري في عروق كل عربي ومسلم

قال الكاتب الكويتي سعد النشوان، إن مصر العروبة، تمثل الدم الذي يسري في عروق كل عربي ومسلم، مؤكدا أن المصريين ليس لهم إلا كل احترام من إخوانهم الكويتيين.وأضاف النشوان - في مقاله بجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين، تحت عنوان (مصر التي أحببت) -:"عندما أتحدث عن مصر، أتحدث عن الأزهر الشريف، وأتحدث عن بلاد العرب، وأنا كمسلم أتعبد الله في حب مصر وأهل مصر، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما".وتابع قائلا:"لقد كان لمصر دور محوري في تحرير الكويت، وهذا أمر معروف، والإخوة المصريون ما لهم كما يقول المثل الكويتي إلا (الحشيمة والكرامة)، ولا يضر حب مصر أي ناعق ينعق بما لا يعلم، ويهذي بما لا يدري"، مشيرا الى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يسيئون استخدامها، وهو ما يتطلب من الأجهزة الأمنية في البلدين التدخل السريع، وعدم السماح لكائن من كان، أن يعكر صفو العلاقات ما بين الأشقاء.وأكد النشوان أن الكويت بها حرية رأي، لكن الحرية مسؤولة ومنضبطة، وكذلك الحال في دار الكنانة (مصر)؛ حيث لديها قوانينها الخاصة التي لا ترضى بمس أي بلد، مضيفا،:"إن ما أشاهده في هذه الأيام من حفنة يلزمها العودة الى الأخلاق الحميدة، ففي الكويت لا نستحق ما قيل من بعض اللامبالين، وأثق بأنهم سيأخذون جزاءهم، وكذلك لا أرضى بكل من تعدى على المصريين، من أصغر عامل إلى أكبر مقيم مصري بلا حق، وأذكر أهل بلدي وإخواني، بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر".وشدد الكاتب الكويتي على ضرورة الوحدة العربية والإسلامية، خاصة في تلك المرحلة، مستشهدا في الوقت نفسه بما قاله وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن العلاقات المصرية الكويتية، والتي أكد أنها قوية ولديها خصوصيتها.