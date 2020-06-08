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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العراق: ملتزمون بقرار «أوبك» بتخفيض إنتاج النفط

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:30 ص
أوبك
أوبك
وكالات
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تعهدت وزارة النفط العراقية، بالالتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط الخام بنسبة 23 % الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخلفائها حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وحث المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين الدول المنتجة للنفط بالاستمرار "في جهودها لإعادة التوازن امتصاص الفائض النفطي من السوق العالمية".

وقال إن الإتفاق شهرا إضافيا "يهدف إلى تأمين استقرار أسعار النفط التي تدهورت على خلفية جائحة كورونا وأن جهود الدول المنتجة يجب أن تستمر لإعادة التوازن وامتصاص الفائض النفطي من السوق العالمية وهذا مؤشر جيد بالنسبة للاتفاق الذي حقق تقدما في هذا الإطار".

وذكر المتحدث العراقي أنه "كلما كان هناك انفتاح وتقليل قيود الحركة في عموم دول العالم يكون بالمقابل زيادة الاستهلاك أكثر ويؤثر إيجابيا على السوق النفطية ودعم أسعار النفط وأن العراق جدد التزامه بقرار تخفيض الإنتاج بالنسبة المعروفة 23% الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر مايو الماضي والبالغة 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا وهي تشمل حصة اقليم كردستان وهي نسبة تسري على جميع دول المنظمة وحلفائها شهرا إضافيا حتى نهاية شهر يوليو المقبل".

وأوضح جهاد أن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها وما تم التوصل إليه من إتفاق "أسهم في رفع أسعار النفط الخام إلى 40 دولارا للبرميل الواحد بعد تدهور الاسعار بسبب الإنغلاق العالمي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والركود الاقتصادي الذي تعرضت له بلدان العالم".

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