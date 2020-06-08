إحياء الذكرى الـ14 لرحيل الأب متى المسكين.. اليوم

يحيى دير أبو مقار بوادى النطرون، اليوم الإثنين، ذكرى نياحة (رحيل) الأب متى المسكين الـ 14.وتقتصر فعاليات دير أبو مقار إحياءً لذكرى الأب متى المسكين على إقامة القداسات الإلهية، بحضور رهبان الدير فقط دون حضور شعبي.ووُلد الأب متى المسكين باسم يوسف إسكندر عام 1919 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكان من عائلة غنية، ولكن في عام 1948 باع كل ما يمتلكه وتوجه إلى الرهبنة بدير الأنبا صموئيل العامر بجبل القلمون.وفي عام 1950 ترك الدير وتوجه إلى وادى الريان للتوحد، وانضم إليه 7 رهبان آخرين في عام 1960، وزاد العدد إلى 12 راهبًا في عام 1964.