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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ «صوم الرسل» لمدة 33 يومًا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ووفقًا لمصادر كنسية مطلعة، فإن البابا تواضروس الثاني يقضي "صوم الرسل" بين دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ والكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليتابع من خلالهما شئون الأقباط في مصر والمهجر.

وأضافت المصادر أن الأديرة القبطية تواصل إغلاق أبوابها أمام الأقباط خلال فترة صوم الرسل وذلك ليعيش رهبان الأديرة في خلوة روحية خلال فترات الصوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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