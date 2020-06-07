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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رابط بوابة الأزهر 2020 للحصول على نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:25 م
الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية
أميرة العناني
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ننشر رابط  بوابة الأزهر 2020 للحصول على نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية حيث زادت حالة ترقب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 وذلك مع قرب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي كان من المفترض اعتمادها اليوم الأحد حسب تصريحات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حول اعتماد نتيجة الشهادة الأزهرية 2020، ومن المنتظر أن تعرض النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر التعليمي عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة.

بوابة الأزهر 2020 

وحسب مصادر بالأزهر الشريف، أن عرض النتيجة إلكترونيا ينتظر اعتماد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومن ثم سوف يتم إتاحته ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية 2020 الترم الثاني في المحافظات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية عبر المنصات الإلكترنية للأزهر الشريف.

 نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية


يمكن الاستعلام عنها من خلال الروابط التالية 
بوابة الأزهر الإلكترونية
http:www.azhar.eghomepage 
الموقع التعليمي لطلاب الأزهر
http:www.azhar.egeducation
المنصة التعليمية للطالب الأزهري
http:azhar.eglearningindex.htm

ونؤكد أنه من المنتظر أن تظهر نتيجة الاعدادية الأزهرية 2020 خلال الساعات القادمة وعلى الطلاب وعلى أولياء أمورهم الاستمرار في متابعة موقع بوابة الأزهر التعليمي على مدار الساعة، وذلك حتى يتمكن من الحصول على النتائج أول بأول فور اعتمادها بشكل رسمي.

رابط  بوابة الأزهر 2020


لمتابعة النتيجة يرجى متابعة الروابط التالية
بوابة الأزهر الإلكترونية
http:www.azhar.eghomepage
الموقع التعليمي لطلاب الأزهر
http:www.azhar.egeducation
المنصة التعليمية للطالب الأزهري
http:azhar.eglearningindex.htm

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية خلال أيام لإطلاق مارثون الثانوية الأزهرية وذلك بعد تأجليها الأخيرة على غرار وزارة التربية والتعليم وبناءا على تعيلمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو.

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ويجرى الأزهر حاليا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث يراعى دخول كافة الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان بالكمامات والقفازات وتتوافر أداوات التعقيم باللجان ويتم تعقيم وتطهير اللجنة قبل دخول الاطلاب وفور خروجهم من اللجان.

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