«مصر بلدي»: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته بـ«إعلان القاهرة»

قال حسام الدين محمود، أمين شباب حزب مصر بلدي، إن رعاية مصر لمبادرة الجانب الليبي القصد منه أن تضع مصر المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في قضية ليبيا، لتخليه بشكل أو بآخر عن ليبيا والتدخل السافر من الجانب التركي.أضاف محمود أن مصر تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن القومي العربى والأقليمي، فهي تقدم دورًا كبيرًا على المستوى الأمني والأفريقي؛ لأن ليبيا دولة جوار من الناحية العربية والأفريقية.وتابع حسام، لـ"الدستور"، أن استضافة مصر لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيس الجيش الوطني، في مبادرة إعلان القاهرة دليل على أن مصر تحافظ على لحُمة الشعب الليبي وأمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن المهلة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 8 يونيو لترك السلاح لكل الأطراف الليبية هو موقف سياسي كبير ودبلوماسي وضع العالم كله أمام مسؤولياته.وواصل: "نحن نحشد العالم كله سياسيًا في هذه القضية المهمة وأعتقد أنه في هذا الإعلان وهذه الرعاية تحمل مصر دورًا كبيرًا تجاه مسؤوليتها.