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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: زيادة الوحدات الصحية بنظام الـ24 ساعة لـ45

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:11 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة من 24 لـ45 وحدة صحية بالقرى، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، في إطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من الأطباء بمقر مديرية الصحة في قنا بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، لمناقشة آلية عودتهم للعمل بوحدات الرعاية الأساسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيناس محمد مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور رمضان الخطيب خلال اللقاء أنه سيتم عودة حوالي 90 طبيبا من الأطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة وخارجها الذين تخطوا مدة 5 سنوات في نيابتهم للعمل بوحدات الرعاية الأساسية بقرى المحافظة، طبقا للتوجيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتنفيذا للقانون والتعليمات.

ووجه محافظ قنا تعليماته لوكيل وزارة الصحة توزيع الأطباء على وحدات الرعاية الأساسية طبقا للاحتياجات الفعلية ومراعاة محل الإقامة للأطباء توفيرًا للوقت والجهد، مقدما الشكر لكافة الأطباء والعاملين بالمجال الصحي على ما يقدمونه من تضحيات بخدمة المواطن ومواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد.

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