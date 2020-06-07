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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق خدمة الانتقال بين شبكات المحمول بنفس الرقم (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:46 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فعاليات إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم تأتى تأكيدا على الاهتمام الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى تكون للمواطن الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين مستخدمى خدمات الاتصالات ومشغلى المحمول ووضع ضوابط وآليات لضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشجيع الشركات مقدمى خدمات الاتصالات على الاستثمار فى تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ الأمر الذى سيسهم إيجابيا فى تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو ٢٠%، الأمر الذى أدى إلى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة؛ مشيرا إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها، كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام؛ مؤكدا أن شركات المحمول أبدت تعاونا على مدار الشهرين الماضيين خلال فترة عمل الجهاز على تطوير النظام الجديد.

وأضاف الوزير أنه سيتم تباعا الإعلان عن المزيد من المبادرات لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس حسام الجمل أنه فى ضوء اضطلاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى المتابعة والإشراف والرقابة على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وفيما يتعلق بمحور المستخدم في منهجية رفع الجودة؛ فإن هناك ثلاثة أهداف استراتيجية للجهاز تتمثل فى رفع الوعى من خلال تحقيق الشفافية واطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلى الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين فى اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أى معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى اتاحة المنافســة الحرة بين الشــركات وبالتالى تحســين الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وأشار المهندس حسام الجمل إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل إليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.

يُذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشكاوى، كما قام بوضـع آليات لحلها بالتوافق والتنسـيق مع الشركات لتحقيق مصلحة المستخدمين؛ حيث تبين بالدراسة أن أكبر نسـبة من الشكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضى كانت لمواطنين يواجهون مشاكل تخص نقل أرقامهم، الأمر الذى اســتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.

هذا ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، وذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.

وقد خصص الجهاز خطا ساخنا بمركز تلقى الشكاوى ١٥٥ لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه، وانطلاقا من أهمية وعى المستخدمين بخطوات وشروط الخدمات المقدمة لهم؛ فقد أصدر الجهاز دليلا لمستخدمى نقل الأرقام شاملا توعية للمستخدمين بحقوقهم وكذلك جميع التفاصيل التى تيسر على المشترك نقل رقمه وذلك على الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الرابط
http:www.tra.gov.eg

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