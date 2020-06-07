تفاصيل مصرع ربة منزل في حريق بالظاهر

كشفت مناظرة نيابة حي الظاهر لجثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أنها توفت نتيجة إصابتها بحروق شديدة واسفكسيا الخنق.كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أحدى العقارات فى الظاهر ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق مما أسفر عن مصرع السيدة، وتم نقلها إلى المشرحة في حينه.