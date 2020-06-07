مصرع أسرة كاملة.. النيابة تستمع لشهود العيان في حادث طريق السويس

تواصل نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة مصرع أسرة كاملة مكونة من 7 أشخاص، إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بحاجز خرساني بطريق "القاهرة - السويس".واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان على الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق يفيد بوقوع اصطدام سيارة ملاكي بأحد الحواجز الخرسانية بطريق "القاهرة - السويس"، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وفاة 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحده وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل جثامين المتوفيين للمستشفى، كما تم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.