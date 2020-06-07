رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الوراق 15 يوما

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:30 م
حبس متهم
حبس متهم
ندي حمدي
طباعة
جدد قاضي المعارضات، حبس شاب قتل شقيقه في منطقة الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، إخطارا يفيد بمقتل شاب بمنطقة كفر السليمانية في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وقد فارق الحياة.

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى تشاجر شقيقين فيما بينهما لخلافات عائلية فتدخل الشقيق الثالث للفض بينهما ما دعا المتهم لحمل سكين وسدد به طعنة للمجني عليه فأرداه قتيلا.

تمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهم وجرى إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

213 ألف جنيه فاتورة علاج مريض كورونا بمستشفى خاصة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

«السلع التموينية» تدرس 7 ملايين طلب لإضافة المواليد

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

«السلع التموينية» تدرس 7 ملايين طلب لإضافة المواليد

ضوابط خروج حالات «كورونا» المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

إنفوجراف

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

image description

تسهيل الدعارة في قانون العقوبات (إنفوجراف)

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

سوار إلكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة في ألمانيا

منظومة للذكاء الاصطناعي تستطيع تحديد أسباب غياب التركيز

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

«في ذكراه».. من الروائي الذي تمنى أن يكون تلميذًا لمحمود مرسي؟

«هاشيت أنطوان» تصدر طبعة جديدة للرواية البوليسية «نداء الكوكو»

منصة «الفن المعاصر» تستضيف شرف الدين ماجدولين.. غدا

«كتاب باذبين».. عودة الطفل إلى مدينته الضائعة