تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الوراق 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس شاب قتل شقيقه في منطقة الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، إخطارا يفيد بمقتل شاب بمنطقة كفر السليمانية في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وقد فارق الحياة.أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى تشاجر شقيقين فيما بينهما لخلافات عائلية فتدخل الشقيق الثالث للفض بينهما ما دعا المتهم لحمل سكين وسدد به طعنة للمجني عليه فأرداه قتيلا.تمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهم وجرى إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.