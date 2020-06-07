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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أول شبكة إلكترونية للتعامل في العملات الافتراضية ببدر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:27 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل _عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء اول شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الإفتراضية بمدينة بدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بالقاهرة) بإتخاذ إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة كمقرًا لإنشاء شبكة إلكترونية تتكون من (كروت شاشة كمبيوتر – قطع لوحات"Mother Boards" - مزودات طاقة كهربائية Power supplies"" موصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة لإستخدامها فى تعدين وإصدار عملة إلكترونية "الإيثريوم Ethereum")، وهو ما يسمى عالميًا بالتنقيب "mining"وهى العملية الحسابية التى تقوم بها تلك الأجهزة لإنشاء تلك العملات الإفتراضية، وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات، دون رقابة من الجهات المختصة الأمر الذى يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المذكور بالشقة المشار اليها بدائرة قسم شرطة بدر، وضبط الشبكة الإلكترونية التى يستخدمها فى تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها ( 114 كروت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة Mother Boards - 19 مزودات طاقة كهربائية – Power supplies جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع المشار إليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وممارسته ذلك النشاط مستخدمًا الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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