«الداخلية» تسهّل إجراءات المرضى والحالات الإنسانية داخل وخارج الأقسام

استقبلت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من المواطنين من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها وجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.يأتي هذا بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خصوصًا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وفي ضوء استئناف العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.