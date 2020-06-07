«دعم مصر»: مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ.. اليوم (فيديو)

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن المشروعات التي قدمت للمجلس وستتم مناقشتها اليوم تضمنت مشروع قانون مجلس الشيوخ، وشمل أن الثلث سيكون بالقائمة والثلث فردي والثلث بالتعيين.وأضاف "السجيني" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك حالة من التوافق بين النواب على القوانين المقدمة والتي بها قدر كبير من التوازن.وأضاف النائب: "أن الإئتلاف لا يبتعد عن المعارضة وأحيانا نكون متفقين معهم وبيننا تنسيق وتواصل وانفتاح وكل يؤدي دوره وفقا لقناعته، وأغلبية التصويت تحسم الأمور في النهاية".